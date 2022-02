Krieg und Viersen : Ukrainische Partnerstadt bittet um Spenden

In einem Brief wandte sich der Bürgermeister von Kanew an die Bevölkerung in Viersen. Foto: FOTO: SCREENSHOT | MONTAGE/GRAFIK: FERL

Viersen/Kanew „Wir brauchen dringend Hilfe“, schreibt Igor Renkas in einem Brief an die Viersener. Er ist Bürgermeister von Kanew, Viersens Partnerstadt in der Ukraine. Bereits am Mittwoch soll ein erster Hilfstransport in Viersen starten.

Von Martin Röse Redaktionsleiter RP Viersen

Mit einem eindringlichen Appell um Hilfe hat sich der Bürgermeister von Viersens ukrainischer Partnerstadt Kanew an die Viersener gewandt. Ein erster Hilfstransport werde am Mittwoch, sechs Tage nach Kriegsbeginn, auf die Reise gehen, teilte am Montag der Verein „Freunde von Kanew“ mit. „Insbesondere medizinische Hilfsmittel und Krankenhausausstattung werden am Mittwoch mit einem Lkw in die Ukraine transportiert“, berichtete der Vereinsvorsitzende Paul Schrömbges. „Dazu gehören Hygieneartikel, Bettwäsche, Decken.“

Die 25.000-Einwohner-Stadt Kanew liegt rund 130 Kilometer südöstlich von der Hauptstadt Kiew. Bereits in den vergangenen Tagen waren zahlreiche Flüchtlinge nach Kanew gekommen. Die Stadt selbst sei bislang nicht von den Russen angegriffen worden, berichtet der Viersener Unternehmer Hans Wilhelm Janissen, dessen Frau aus Kanew stammt und täglich Kontakt mit den Menschen dort hält.

Info Spenden erbeten Freunde von Kanew Der Verein bittet um Geldspenden auf das Konto Freunde von Kanew, Sparkasse Krefeld, IBAN DE27 3205 0000 0059 3666 66. Ayudis Der Viersener Verein leitet Spenden an den Freundschaftsverein Kanew in Kanew weiter. Ayudis e.V., IBAN DE64 3205 0000 0003 1905 84.

Igor Renkas, Bürgermeister von Kanew, schreibt: „Wir brauchen dringend Hilfe auf allen Ebenen, von der diplomatischen über die militärisch-technische bis hin zur humanitären Hilfe.“ Wie Janissen berichtet, seien in Kanew bereits Einschläge aus einem etwa 80 Kilometer entfernten Kampfgebiet zu hören. „Stundenweise verbringen die Kanewer mittlerweile die Nacht in ihren abgedunkelten Kellern und hoffen, dass sie das Morgenlicht noch erleben. Die größte Sorge der Kanewer ist eine möglioche Zerstörung des in Kanew befindlichen Elektrokraftwerks direkt am Fluss Dnepr, das die gesamte Region mit Strom versorgt.“

Bürgermeister Renkas berichtet: „Derzeit wird in Kanew auf freiwilliger Basis ein System der territorialen Verteidigung geschaffen. Dazu gehören die Schaffung eines Systems von Schutzstrukturen in kritischen Gebieten um Kanew und der bewaffnete Schutz der Bewohner von Kanew im Falle eines Angriffs — zusammen mit der ukrainischen Armee sowie die Bereitstellung medizinischer Grundversorgung.“

Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) rief die Menschen in Viersen auf, die Aktivitäten der „Freunde von Kanew“ zu unterstützen und sagte dem Verein jede mögliche Unterstützung bei dessen Hilfe für die Bevölkerung der ukrainischen Partnerstadt zu. So prüfe die Feuerwehr Viersen beispielsweise bereits, welches Material aus ihren Beständen für diesen Zweck eingesetzt werden kann.

Dass der Hilfstransporter bereits sechs Tage nach Kriegsbeginn auf die Reise gehen kann, sei ein „glücklicher Zufall“, berichtet „Freunde“-Vorsitzender Paul Schrömbges. „Das ukrainische Transportunternehmen hat zurzeit einen Lkw in Spanien, der eigentlich leer zurückgefahren wäre. Jetzt legt er am Mittwoch n Viersen einen Zwischenstopp ein und fährt von dort aus in die Ukraine.“ Der Verein habe aus Kanew eine Liste der benötigten Materialien erhalten. Ob der Hilfstransport tatsächlich Kanew erreichen wird, sei nicht sicher, berichtete Schrömbges. „Ich weiß, dass der Bürgermeister sich dafür einsetzt.“