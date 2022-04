Engagement für Geflüchtete in Niederkrüchten : Wie das Bürgerhaus zur Unterkunft wird

Neue Einrichtung für das Bürgerhaus Elmpt: Wo sonst Sport getrieben wird oder Veranstaltungen stattfinden, werden bald bis zu 120 Menschen aus der Ukraine eine Unterkunft finden. Foto: Daniela Buschkamp

Niederkrüchten Kabinen in der Halle, Waschmaschinen und Trocker im Untergeschoss, ein Spielbereich für Kinder: Im Bürgerhaus Elmpt sollen ab Ostern Geflüchtete unterkommen. Wie die Gemeinde mehr als 200 Menschen aufnehmen will.

„Das sieht doch schon gut aus.“ Niederkrüchtens Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos) ist zufrieden mit dem Fortschritt im Bürgerhaus an der Schulstraße in Niederkrüchten-Elmpt. Die Sport- und Veranstaltungsstätte wird zurzeit in eine Unterkunft für Geflüchtete umgewandelt. Sie soll bis zu 120 Ukrainern ein erstes Zuhause bieten. „Wir rechnen damit, dass die Unterkunft nach Ostern in Betrieb genommen werden kann“, kündigt der Bürgermeister an.

Rund 80 Geflüchtete aus der Ukraine sind aktuell bereits in Niederkrüchten angekommen. Sie leben bei Bekannten, Verwandten und anderen Gastfamilien in der Gemeinde. Auch die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (GWG) Kreis Viersen hat für sie ein Objekt zur Verfügung gestellt.

Bürgermeister Kalle Wassong besucht die Halle, in der noch die Betten und Spinde fehlen. Bettwäsche wurde schon gekauft. Foto: Daniela Buschkamp

Info Gemeinde sucht jetzt Alltagshelfer Hilfe im Alltag „Wir suchen Alltagshelferinnen und -helfer, die die Ukrainer bei der Bewältigung der ersten Herausforderungen hier vor Ort unterstützen“, sagen Bürgermeister Kalle Wassong und Ulrich Walter, Leiter der Flüchtlingshilfe. Dabei wenden sie sich an Menschen, die bereit sind, Hilfestellungen bei den ersten Herausforderungen des Alltags in Deutschland zu leisten, zu informieren und bei Terminen zu unterstützen. Kontakt Wer sich vorstellen kann, sich als Alltagshelfer für Geflüchtete aus der Ukraine zu engagieren, kann sich wenden an: Telefon: 0171 4722029 oder per E-Mail an: fluechtlingshilfe.nk@gmail.com.

27 weiße Kabinen für jeweils vier Menschen und drei große für sechs Menschen sind dort aufgebaut, wo sonst Sport gemacht wird. Der Boden ist mit grauem Teppich ausgelegt worden, Stühle und Tische für einen Aufenthaltsbereich stehen bereit. An Wänden und Türen hängen Schilder in Kyrillisch, um den Neuankömmlingen die Orientierung zu erleichtern. Und auch genügend neue Bettwäsche („Sogar mit „Blau und Gelb“, so der Bürgermeister) ist gekauft worden. Jetzt warte man auf die Lieferung der Betten und Spinde. Es ist noch einiges zu tun, bis die ersten Geflüchteten dort einziehen können.

Duschen und sanitäre Anlagen gibt es im Untergeschoss. Foto: Daniela Buschkamp

Das Bürgerhaus wird die einzige große Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine in der Gemeinde, so Kalle Wassong. Um es herzurichten, hat die Verwaltung laut Frank Grusen, dort zuständig für die Pressearbeit, bereits kurz nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine Trennwände, Betten und Matratzen beschafft sowie damit begonnen, die Räume des Bürgerhauses herzurichten. Ein Plan für die Einrichtung einer Unterkunft bestand seit 2015. Er konnte aber nicht einfach aus der Schublade genommen und umgesetzt werden. Laut Wassong war einiges an Feinabstimmung notwendig.

Denn die Einrichtung ist gar nicht so einfach, erläuterte Gebäudemanager Björn Cüsters. Da viele Kommunen zurzeit Unterkünfte brauchen, seien etwa Trennwände Mangelware. Durch Kontakt mit einer Düsseldorfer Firma konnten diese für Niederkrüchten aber rasch bestellt und innerhalb von 24 Stunden aufgebaut werden. Das Bürgerhaus wurde erst kürzlich renoviert; es bietet zudem ausreichend Duschen und sanitäre Anlagen nach Geschlechtern getrennt. Außerdem werden jeweils drei Waschmaschinen und Trockner aufgestellt, für Kinder ist eine Spielecke geplant. Für die Verpflegung sorgt ein örtlicher Caterer.

An den Wänden werden Hinweisschilder in Kyrillisch angebracht. Foto: Daniela Buschkamp

Kalle Wassong ist mit der Ausstattung zufrieden. „Durch die Türen in den Kabinen gibt es für die Menschen auch Privatsphäre.“ Dies sei besser als mit Laken abgetrennte Bereiche. Da es ausschließlich die Deckenbeleuchtung gibt, soll diese in der Nacht gedimmt werden. Er sieht zudem in der zentralen Lage der Begegnungsstätte Vorteile: „Bei schönem Wetter können die Kinder auf dem Spielplatz spielen; auch Grundschule und Kindergarten sind direkt zu erreichen.“

Ein Team von Ehrenamtlern – aktuell sind es zehn – wird den Geflüchteten im Bürgerhaus zur Seite stehen, kündigte Wassong an. Dies seien erfahrene Kräfte; sie könnten auch mit Menschen umgehen, die von den Erlebnissen durch den Krieg und von ihrer Flucht traumatisiert seien. „Wir lassen niemanden allein“, sagte der Verwaltungschef. Zudem wird rund um die Uhr ein Sicherheitsdienst vor Ort sein.