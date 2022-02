Kaufverhalten im Kreis Viersen : Ukraine-Krieg – Konserven werden häufiger gekauft

Der Krieg in der Ukraine setzt viel Solidarität mit den Menschen dort, aber auch Ängste vor einer Ausweitung des Konfliktes aus. Foto: AFP/FRANCOIS WALSCHAERTS

Kreis Viersen Der Krieg in der Ukraine beeinflusst das Kaufverhalten der Menschen im Kreis Viersen. Ob für den eigenen Vorratsschrank oder für Unterstützung von Spendenaktionen: Lebensmittelhändler berichten von einer höheren Nachfrage etwa nach Konserven.

Am Montag habe er erstmals festgestellt, dass die Nachfrage nach Konserven, Fertiggerichten und Nudeln in einem Markt höher gewesen sei, berichtet ein Betreiber von Supermärkten im Kreis Viersen, der ungenannt bleiben will. Dies könne er auf einen von zehn Kunden beziehen. Mit leeren Regalen und Hamsterkäufen etwa bei Toilettenpapier oder Nudeln wie zu Beginn der Corona-Pandemie rechne er allerdings nicht, die Lagerbestände seien groß. Allerdings gebe es immer wieder Entwicklungen, die für eine Verknappung bei einzelnen Produkten sorgen könnten. Als Beispiel nannte er das Segment Essig/Öl, denn die Rapsernte sei schlecht ausgefallen.

Von regelrechten Hamsterkäufen können die Rewe-Märkte in Nettetal nicht berichten. Die Beobachtung zu Beginn der Corona-Pandemie, dass besonders Toilettenpapier und Nudeln gefragt waren, könne aktuell in Nettetal nicht beobachtet werden. Aus Kaldenkirchen war zu hören, dass in den vergangenen Tagen der Markt stärker frequentiert war und höhere Umsätze als sonst gemacht wurden, aber Hamstereinkäufe habe es nicht gegeben. Wenn die Regale Lücken aufweisen oder Leerstände bemerkt werden, sei das nicht auf das Kaufverhalten der Kunden zurückzuführen, sondern habe eher mit Problemen in der Lieferkette zu tun.

Die Pandemie hat aber vieles in Bewegung gebracht. Diverse Anbieter bieten online Konserven und haltbare Trockenlebensmittel an für alle, die bei einer Pandemie nicht mehr einkaufen wollen, oder selbst in Quarantäne sind. Andere können das Haus wegen Krankheit nicht verlassen.

Zu Spenden ruft auch der Verein „Freunde von Kanew“ auf; er organisiert gerade einen Hilfstransport in die Ukraine. Insbesondere medizinische Hilfsmittel und Krankenhausausstattung wird am Mittwoch, 2. März in einem Lkw verladen. Der Verein bittet um Geld-Spenden (Konto der Freunde von Kanew, Sparkasse Krefeld, IBAN DE27 3205 0000 0059 3666 66). Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) ruft die Viersener zur Unterstützung auf. Anemüller steht im ständigen Austausch mit Paul Schrömbges, dem Vorsitzenden des Vereins. Für die Stadt Viersen hat sie „jede mögliche Unterstützung bei dessen Hilfe für die Bevölkerung der ukrainischen Partnerstadt“ zugesagt. Die Feuerwehr Viersen prüft bereits, welches Material aus ihren Beständen dafür genutzt werden kann.

(busch-/hb)