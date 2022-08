Feuerwehrübung in Viersen : Höhenretter an der Josefskirche in Viersen

Höhenretter an der Josefskirche in Viersen

Übung am Kirchturm der Grabeskirche in Viersen: Aus 50 Meter Höhe proben Einsatzkräfte der Feuerwehr den Transport eines „Verletzten“. Foto: Nadine Fischer

Viersen Die Grabeskirche St. Joseph ist an diesem Dienstag und am Mittwoch, 31. August, Schauplatz einer Feuerwehrübung: Einsatzkräfte aus Viersen proben gemeinsam mit Höhenrettern der Mönchengladbacher Wehr die Rettung einer verletzten Person aus großer Höhe.

Während der Übung wird es laut Stadt vorübergehende Sperren im Bereich An der Josefskirche und Josefstraße geben. Jeweils gegen 8 Uhr wird ein Industriekletterer in 50 Meter Höhe am Turm der Josefskirche einen Verunglückten mimen. Über eine Zwischenstation in 25 Meter Höhe soll der Mann bis zum Boden transportiert werden.