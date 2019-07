Unfall in Viersen-Süchteln : Überholmanöver endet am Baum

Der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Auto. Foto: Günter Jungmann

Viersen Ein 55-jähriger Autofahrer ist in Viersen-Süchteln am Sonntagnachmittag bei einem Überholmanöver schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 55-jährige Grefrather gegen 16.45 Uhr am Sonntag auf der Lobbericher Straße unterwegs, wollte in Höhe Kölsumer Weg ein langsameres Auto überholen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken