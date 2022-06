Überfall in Schwalmtal : Mit der Schusswaffe in die Bäckerei

Mit der Schusswaffe in die Bäckerei

Überfall in Schwalmtal

Schwalmtal Ein etwa 50 bis 60 Jahre alter Mann hat am Dienstagabend eine Bäckereifiliale in Schwalmtal-Waldniel überfallen. Er erbeutete Bargeld, entkam unerkannt. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Gegen 17.30 Uhr betrat der schwarz gekleidete Mann, der einen schwarzen Helm trug, die Filiale an der Bahnhofstraße, hielt eine Schusswaffe in der Hand und forderte Bargeld. Mit der Beute flüchtete Mann auf einem Motorroller in Richtung Industriestraße. Er soll etwa 1,65 Meter groß sein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02162 3770.