Überfall in Viersen : 60-Jährige mit Messer bedroht und ausgeraubt

Eine 60-jährige Viersenerin ist am Donnerstagabend an der Gereonstraße in Viersen mit einem Messer bedroht und beraubt worden. Der Täter floh unerkannt, er erbeutete Bargeld.

Nach Polizeiangaben wohnt die 60-Jährige in einem Mehrfamilienhaus an der Gereonstraße, zwischen den Einmündungen Dr.-Heggen-Straße und An der Josefskirche. Gegen 20 Uhr kam sie nach Hause. Während sie die Haustür aufschloss, versetzte ihr der Täter einen Stoß in den Rücken, sodass sie in den Eingangsbereich des Treppenhauses gedrückt wurde. Der Mann habe sie dann in den Keller des Hauses gedrückt und unter Vorhalt eines Messers und Drohgebärden Geld gefordert.