Verfolgungsjagd zwischen Brüggen und Viersen Autofahrer will über die A61 der Polizei entkommen

Gegen 13 Uhr kontrollierte ein Streifenteam an der Brachter Straße zwischen Brüggen und Brüggen-Bracht den Verkehr. Dabei fiel dem Team der 60-Jährige auf, weil er am Steuer das Handy in der Hand hielt und benutzte. Die Beamten folgten dem Wagen des Mannes, der beim Überholen einen anderen Autofahrer gefährdete. Als sie ihn auf der Stiegstraße in Bracht anhalten konnten, gab der Brüggener an, keine Papiere dabei zu haben. Um ihn zu identifizieren und die Papiere abzuholen, wollten ihn die Beamten zu seiner Anschrift zu folgen. Dazu mussten beide Fahrzeuge auf die A61 fahren. Doch auf der Autobahn gab der Autofahrer plötzlich Gas und versuchte, die Polizisten abzuhängen.