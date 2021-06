Digitaler Parteitag der SPD im Kreis Viersen : Udo Schiefner führt die SPD im Kreis weiterhin

Kreis Viersen Beim digital ausgetragenen Kreisparteitag der SPD in Viersen wählten die Delegierten erstmals eine rein weibliche Stellvertretung.

87 Delegierte stimmten bei der Wahl für Schiefner, es gab drei Nein-Stimmen und drei Enthaltungen. Per Briefwahl muss das Ergebnis noch bestätigt werden. Schiefner bedankte sich bei den Genossinnen und Genossen. „Das eindeutige Ergebnis gibt Rückenwind für den Bundestagswahlkampf.“ Wie will er den führen? Schiefner, Vorsitzender des Maut-Untersuchungsausschusses, wird seine Erfahrungen im Politikbetrieb herausstreichen, kündigte er an. Seit acht Jahren ist der Kempener Mitglied des Deutschen Bundestages – so lang wie kein anderer Bewerber aus dem Kreis Viersen. Inhaltlich setzte er sich in seiner Rede beim Kreisparteitag insbesondere mit den Grünen auseinander. Die notwendigen Maßnahmen zum Klimaschutz dürften nicht zu sozialen Missständen führen, mahnte Schiefner. „Wenn eine Partei Ökologie und Ökonomie miteinander in Einklang bringen kann, dann ist es die SPD.“ Der Wahlkampf der SPD werde unter der Überschrift „Respekt“ geführt. „Der Respekt ist nämlich an vielen Stellen verloren gegangen in unserer Gesellschaft.“