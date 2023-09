Einziger Schachverein in Brüggen Schachklub spielt um Ostereier und Weckmänner

In der Gaststätte „Maria’s Eck“ in Brüggen-Genholt kamen 1981 zufällig zwei Gäste ins Gespräch über das Schachspiel. Spontan wurde eine Partie gespielt, da einer auch ein Spiel bei sich hatte. Dort wurde die Idee geboren, in Brüggen einen Schachverein zu gründen. Bei den beiden Männern handelte es sich um Werner Bröker und Albert Wilhelm. Sie gründeten den Schachklub Turm Brüggen.