Schützenfest in Brüggen : Turbulente Kirmestage in Born

Brüggen-Born Die Schützen hatten den Ortsteil liebevoll geschmückt. Mehr als 500 feierten bei „Rock am See“ den Auftakt des Schützenfestes. Mitten im Geschehen: der 26-jährige König Dieter Boers.

Die berittene Generalität mit General Stefan van Dyck, General-Adjutant Reiner Wilms, Major Thomas Wolf und Major-Adjutant Marcel Hagemann zog dem Schützenzug voran. „Achtung! Präsentiert das Gewehr!“, rief Major Thomas Wolf dem Bataillon zu. Der 54-Jährige saß neu auf dem Pferd. Sonst bekleidet er auch das Amt des 1. Brudermeisters. „Vor 20 Jahren war ich schon einmal General-Adjutant“, erinnert er sich. Neu an seiner Seite ist der 29-jährige Marcel Hagemann als Major-Adjutant. Diesen Posten zu Pferd hatte einst sein Vater Peter inne. Beim vergangenen Schützenfest zogen die Mädchen als Marine-Mädchen mit. Als Damen wurde sie nun befördert: Maike Lamers als Kapitän-Leutnant führt die Marine-Offiziere an. Ihr Bruder Oliver stand als Hauptmann den Sappeuren vor, nachdem Daniel Krienen nach 20 Jahren die Verantwortung abgab. König Philip Boers rückte mit seinen Ministern Dominik Neuß und Dieter Boers (Königsvater) in den Mittelpunkt des Geschehens. Alles begann für König Philip vor 17 Jahren, als sein Opa Julius van Dyck ihn in der Bruderschaft anmeldete. „Von da an war ich Fahnenschwenker. Seitdem ist das Schützenwesen in meinem Leben nicht mehr wegzudenken“, sagt der 26-Jährige. „Damals konnte ich mir noch nicht ausdenken, was 14 Jahre später passieren würde.“ Die Königsburg hatte er selbst geplant und gebaut. Als Königin stand ihm seine Schwester Kathrin zur Seite. „Für meine Garderobe kommt mein Bruder während des Schützenfestes auf. Die Festkleider sind leicht und schön“, meinte sie. Zum Festgottesdienst in St. Peter Born war Maskenpflicht, während im Festzelt keine war. König Philip bekam seine Erinnerungsplakette eingesegnet, die als Motiv einen Fahnenschwenker hat. Sonst ist er Hauptmann der Fahnenschwenker, die jetzt Maurice Münch anführte. Die Gaststätte „Haus Kehren“ war das Zentrum der Borner Schützen. Sieben Züge hatten sie als Wachlokal ausgesucht. Ihr 40-jähriges Bestehen feierten die Wallensteiner, Bernd Houben ist als ältestes amtierendes Mitglied ihr Hauptmann seit 20 Jahren. Neu-Wallensteiner Claus Munsch trug beim Pfarrpatrozinium den heiligen Petrus auf einer Stange zum Friedhof.