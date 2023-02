Tulpensonntagszug in Niederkrüchten Tausende ließen sich vom Zug in Niederkrüchten begeistern

Der Wettergott muss ein Jeck sein: Trotz dicker, dunkler Wolken über Niederkrüchten tummelten sich tausende Menschen am Straßenrand. Sie genossen den großen Tulpensonntagszug in Alt-Niederkrüchten. Der närrische Lindwurm schlängelte sich auch in diesem Jahr wieder – trotz Großbaustelle am Kreisverkehr an der Hochstraße – gleich zweimal über die Mittelstraße. Bunt verkleidete Menschen konnten über mangelnde Stimmung nicht klagen. Vor allem am Lindbruch ging die Post ab. Mit rund 800 Mitwirkenden rechneten die Organisatoren. Tanzende Rehe und Jäger, hüpfende Schweinchen und Landwirte, die nochmal darauf aufmerksam machen, dass sich Landwirtschaft „renTieren“ muss, zogen am Sonntag mit.