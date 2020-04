Corona im Kreis Viersen : Trotz Corona: Sterberate ging im März im Kreis Viersen zurück

Neue Daten des Statistischen Landesamtes NRW belegen: Im vergangenen Monat starben im Kreis Viersen 325 Menschen. Das sind zehn weniger als im Vorjahresmonat, trotz Corona. Eine Einordnung.

„Einzelne Monate aus einer fortlaufenden Statistik herauszugreifen, ist wenig aussagekräftig“, sagt Birgit Bornhofen, stellvertretende Leiterin des Kreisgesundheitsamtes. Am Dienstag meldete der Kreis, dass ein weiterer mit dem neuartigen Coronavirus infizierter Mensch gestorben ist – das 29. Opfer ist eine 91-jährige Viersenerin. „Wir wollen Maßnahmen einleiten, um die Zahl der verstorbenen Menschen so gering wie möglich zu halten“, erklärt Bornhofen. „Deshalb unternehmen wir große Anstrengungen, durch Testungen in den Seniorenheimen weitere Ausbrüche frühzeitig einzudämmen – und damit insbesondere die Risikogruppen zu schützen.“ Der Anstieg der Fallzahlen sei derzeit generell nicht so stark. Bornhofen: „Das kann sich aber durch die Lockerungen auch schnell wieder ändern.“ Absehbar an den Zahlen ist das aber erst in einigen Tagen – weil die Inkubationszeit bis zu 14 Tage dauern kann und zunächst die Testergebnisse vorliegen müssen.