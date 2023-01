Diebstähle in Brüggen und Niederkrüchten Polizei warnt vor Diebstahl-Masche mit Klemmbrett

Trickdiebe haben im Raum Brüggen/Niederkrüchten in jüngerer Zeit mehrmals mit der gleichen Masche ihr Glück versucht – und sind in mindestens zwei Fällen auch erfolgreich gewesen. Nachdem ein 84-Jähriger am Mittwoch, 18. Januar bei der Sparkassenfiliale an der Goethestraße in Elmpt Geld abgehoben hatte und zu seinem Wagen zurückkam, öffnete eine Frau die Beifahrertür und erklärte, sie sammele für Kinder in Not. Bei sich trug sie eine Sammelmappe, mit der sie den Blick auf den Beifahrersitz verdeckte. Dort hatte der Elmpter, nachdem er den Pkw bestiegen hatte, das Geld gelegt. Als die Frau ging, war das Geld verschwunden.