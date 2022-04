Betrugsmasche in Viersen : Trickdiebe fragen nach Impfstatus

Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall in Viersen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Trickdiebe haben am Dienstag gegen 18.30 Uhr bei einer 84-jährigen Seniorin an der Burgstraße in Viersen geklingelt und sich als Mitarbeiter des Ordnungsamtes ausgegeben. Wie die Polizei berichtet, sagten die beiden der Seniorin, es müsse deren Impfstatus prüfen.

Während die Täterin sie durch ein Gespräch abgelenkt habe, habe der Mann unbeobachtet die übrigen Räume der Wohnung betreten. Nachdem das Duo wieder weg war, habe die 84-Jährige festgestellt, dass Bargeld fehlte.