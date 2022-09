Kriminalität in Viersen : Trickdiebe bestehlen 86-Jährigen in seiner Wohnung

Nachdem zwei Betrüger in Viersen-Süchteln einen 86-Jährigen bestohlen haben, bittet die Polizei nun um Hinweise. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Zwei Trickdiebe haben einem 86-Jährigen in Viersen-Süchteln am Mittwoch gegen 13.30 Uhr in dessen Wohnung Geld gestohlen. Zur Höhe der Summe macht die Polizei keine Angaben.

Sie stellten sich als Techniker eines Fernsehanbieters vor und gaben an, etwas überprüfen zu müssen. Während einer mit dem 86-Jährigen etwas am Fernsehgerät nachschaute, durchsuchte der zweite die Wohnung.