Betrug in Viersen : Dieb tarnt sich als NEW-Mitarbeiter

Dülken Ein Betrüger hat einer 80-Jährigen Schmuck gestohlen. Seine Masche: Er gab sich als Mitarbeiter der NEW aus und wolle die Stromanschlüsse prüfen.

(naf) Ein Betrüger hat sich als Mitarbeiter der NEW ausgegeben und im Haus einer Seniorin in Dülken mehrere Schmuckstücke gestohlen. Wie die Polizei berichtete, hatte der Mann am Dienstag gegen 11 Uhr an der Haustür der 80-Jährigen an der Rheindahlener Straße geklingelt. Er müsse die Stromanschlüsse überprüfen, da bei Arbeiten auf der Straße ein Zuleitungskabel beschädigt worden sei. Als er wieder weg war, stellte die Seniorin den Diebstahl fest. Der Dieb ist laut Polizei zwischen 40 und 50 Jahren alt, korpulent, er trug eine Brille, schwarze Mütze und Arbeitskleidung. Hinweise: Telefon 02162 3770.