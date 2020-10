Arbeitslosigkeit im Kreis Viersen : Trendwende auf dem Arbeitsmarkt

Kreis Viersen Erstmals seit Beginn der Pandemie sind weniger Menschen im Kreis Viersen ohne Job. Die Zahl der Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften sinkt. Auch der Ausbildungsmarkt erholt sich weiter, berichtet die IHK.

Der Arbeitsmarkt im Kreis Viersen hat im September eine spürbare Belebung erfahren: Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie sanken die Arbeitslosenzahlen auf aktuell 10.269 Frauen und Männer. „Natürlich sind die Zahlen höher als im Vorjahr, doch gerade in den aktuellen Zeiten ist diese Trendumkehr erfreulich“, erklärte Bettina Rademacher-Bensing, Chefin der auch für den Kreis Viersen zuständigen Agentur für Arbeit Krefeld. Vor allem das Instrument der Kurzarbeit habe ein größeres Anwachsen der Arbeitslosenzahl verhindert. „Desweiteren steigt die Zahl der gemeldeten Arbeitsstellen weiter kontinuierlich an“, berichtet Rademacher-Bensing, „die Nachfrage bei den Arbeitgebern ist also da.“

Auch der Ausbildungsmarkt erholt sich: In der Region der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein (Kreis Viersen, Mönchengladbach, Krefeld sowie Rhein-Kreis Neuss) ging die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge zum 30. September im Vergleich zum Vorjahr um 12,1 Prozent zwar zurück, von 4.393 auf 3.860. Zum Vergleich: Im Vormonat lag der Rückgang der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge im Vergleich zum Vorjahr noch bei minus 15 Prozent, Ende Juli noch bei minus 20 Prozent. „Das stimmt uns verhalten optimistisch, dass sich die Zahlen bis zum Jahresende noch weiter verbessern“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. „Unternehmen werden sicher bis in den Winter hinein noch Azubis einstellen.“ Er rät den Jugendlichen, sich auch jetzt und in den nächsten Wochen noch auf Ausbildungsstellen zu bewerben und appelliert an die Unternehmen, weiterhin Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen.

Die Geschäftsführerin des Bereichs Innovation, Bildung, Fachkräfte der IHK Mittlerer Niederrhein, Daniela Perner, betont, dass die IHK Mittlerer Niederrhein – auch gemeinsam mit Partnern – durch vielfältige Aktionen dazu beitrage, Bewerber und Unternehmen zusammenzubringen und Jugendliche für die duale Ausbildung zu begeistern. Bei der „Check in Berufswelt“ zum Beispiel, die in diesem Jahr vom 5. bis zum 8. Oktober in Krefeld, Mönchengladbach sowie in den Kreisen Neuss und Viersen stattfindet, können sich Jugendliche vor Ort in den Betrieben ein Bild von den jeweiligen Berufsbildern machen.