Schwalmtal : Treckertreffen am Samstag und Sonntag in Brempt

Schwalmtal Die St.-Georg-Bruderschaft richtet das Fest aus

Die St.-Georg-Bruderschaft Brempt und die Traktorenfreunde laden für Samstag und Sonntag, 2. und 3. Juni, zum Oldtimer-Schleppertreffen ein. Es findet zum zehnten Mal in Brempt statt, Treffpunkt ist der Festplatz an der Schwalmbrücke.

Die ersten Schlepper können schon am Freitag, 1. Juni, anreisen und auf einem Gelände am Brempter Campingplatz übernachten. Offiziell beginnt die Veranstaltung am Samstag um 10 Uhr. Am Nachmittag werden Spielmöglichkeiten für Kinder angeboten. Die Jugend der Schützenbruderschaft backt Waffeln, auch die Bar mit frisch gemixten Getränken ist geöffnet.

Besucher können die alten Gefährte bestaunen und mit den Besitzern der Oldtimer-Traktoren fachsimpeln. Abends findet bei Musik ein gemütlicher Dorfabend statt, auch für die Verpflegung ist gesorgt. Eine Nachtwache sorgt dafür, dass den alten Treckern nichts passiert. Der Sonntag beginnt um 8 Uhr mit einem Bauernfrühstück, zu dem auch Besucher willkommen sind. Dazu werden Eier mit Speck, Hausmacher-Wurst und weitere Leckereien angeboten. Am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen, auch der Imbiss ist geöffnet. Für junge Besucher ist der rollende Jugendtreff "Big Bass" zu Gast in Brempt: Sozialpädagoge Eric Loll und sein Team bieten Spiele für Kinder an.

An beiden Tagen können Besucher ausprobieren, ob sie am Steuer eines Treckers zurecht kommen. Auch Treckerrundfahrten für Kinder werden angeboten. Ein Indoor-Spiel-Wagen soll an beiden Tagen außerdem für Abwechslung sorgen. Nicht fehlen soll auch das beliebte Nagelschlagen für Erwachsene - in Brempt traditionell mit der spitzen Seite des Hammers.

An beiden Tagen bietet die Bruderschaft Speisen und Getränke zu moderaten Preisen an. Auch eine Verlosung ist geplant, die Gewinner werden am Sonntag um 15.30 Uhr ausgelost. Der Eintritt ist gratis.

(biro)