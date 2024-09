Utopie in Viersen Schüler, Lehrer und Architekt entwerfen ihre Traum-Schule

Die Türen eröffnen den Blick in die große Eingangshalle an der Rahserstraße. Sie ist weiß und mit Licht durchflutet. Viele Pflanzen verzieren die Halle, in der Sessel und Couches verteilt sind. Auf der einen Seite sieht man durch die große Glasfront einen Spielplatz vor der Schule, dahinter ein anderer Flügel des Gebäudes mit einer Photovoltaik-Fassade. Auf der anderen Seite der Eingangshalle steht ein Portal an der Wand – ja, zum Teleportieren. Darüber hängt ein Schild: „Zur Lindenstraße“.