Engagiert in Politik und Vereinen Trauer um Rolf Gersemann in Brüggen

ist vier Tage vor seinem 74. Geburtstag nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Der Witwer hinterlässt Tochter, Schwiegersohn und zwei Enkel. In Osnabrück geboren und in Mönchengladbach aufgewachsen, engagierte er sich in Brüggen mehr als 40 Jahre als Politiker und in vielen Vereinen, etwa im Vorstand der St.-Nikolaus-Bruderschaft Brüggen. Als Ehrenmitglied trug er zuletzt aushilfsweise das Königssilber beim großen Umzug zum Bezirksschützenfest in Oebel. Gersemann gehörte zum Brüggener St.-Martins-Komitee und zum Kirchenvorstand. Er war Ratsmitglied und Fraktionschef der Alternativen Wählergemeinschaft Brüggen (AWB), die nach einem internen Streit in der CU in Alt-Brüggen vor mehr als 40 Jahren gegründet wurde. 2020 trat sie mangels Mitgliedern nicht mehr zur Kommunalwahl an. Gersemann sah es als Verdienst der AWB an, die Kluft zwischen Brüggen und Bracht überbrückt zu haben. Seit 1998 gestaltete der frühere Sparkassen-Geschäftsstellenleiter im Rat die Entwicklung Brüggens mit, saß in vielen Ausschüssen und Gremien. Nach dem Rückzug aus der Politik verfolgte er als Zuhörer manche Sitzung. Am Donnerstag, 15. Dezember, beginnt um 10.30 Uhr die Totenmesse in St. Nikolaus, danach folgt die Beerdigung am dortigen Friedhof.