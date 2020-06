Brauchtum in Viersen : Trauer um Viersens ältesten Ex-Karnevalsprinz

Brauchtum in Viersen

Starb im Alter von 95 Jahren: Christoph Fritz. Foto: Paul Offermanns/Offermanns, Paul (off)

Viersen Er war Büttenredner, Sitzungspräsident, Hobbyfilmer – jetzt ist Christoph Fritz, ältester Ex-Prinz der Narrenherrlichkeit Viersen, am Donnerstag im Alter von 95 Jahren gestorben. Das teilte der Festausschuss Viersener Karneval mit.

Vielen war der Oberstudienrat als Lehrer bekannt – Fritz war unter anderem an den berufsbildenden Schulen in Viersen tätig. Fünf seiner ehemaligen Schüler sind später Prinz in Viersen, Dülken oder Süchteln geworden – darunter auch Senatspräsident Fank Schiffers. Viele Titel wurden ihm verliehen: Fritz wurde zum Ritter der silbernen Mispelblüte und des Lachenden Steckenpferdes geschlagen. Die KG Hoseria zeichnete ihn mit dem Goldenen Vierscher Herz aus.