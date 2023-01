Ratshaerr aus Viersen-Süchteln Trauer um Adolf „Adi“ Thelen

Viele kannten ihn durch eine seiner vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten: Neben der Tätigkeit als Ratsherr von 1979 bis 1999 engagierte sich „Adi“ Thelen in der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) und in der Gewerkschaft ÖTV, er war Vorstandsmitglied der Psychiatrischen Hilfsgemeinschaft Viersen, engagierte sich bei der Jugendbegegnung Süchteln–Bitterfeld, im Reit- und Rennverein und im Süchtelner Karneval und noch so vieles mehr. Seine Heimatstadt Süchteln lag ihm besonders am Herzen. Gerne richtete er im November für den Verein Jugendbegegnung Süchteln–Bitterfeld das Andreasessen aus oder überreichte bei dem Reitturnier den Gewinnern die Preise. Beim Karneval war er gerne auf dem Wagen mit dabei und warf den Kindern Kamelle zu. Mit den Worten „Das kriegen wir schon hin“ war er immer hilfsbereit und hatte ein offenes Ohr für jeden.