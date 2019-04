Viersen : Tragisches in höchster Vollendung

Viersen Das letzte Kammerkonzert der Saison mit dem Goldmund-Quartett war packend. Die Zuhörer jubelten.

Der übersichtlich führende, sich aber nie ungebührlich in den Vordergrund drängende Primgeiger Florian Schötz, der ihm in seiner Instrumentenbeherrschung in nichts nachstehende zweite Geiger Pinchas Adt, der vitale und hingebungsvoll musizierende Bratscher Christoph Vandory und Raphael Paratore – versiert und voller Wohlklang am Cello – nahmen sich der erschütternden, in die Tiefe dringenden Musik mit hoher Kompetenz und großem Ernst an. Das Zusammenspiel der hoch konzentrierten Instrumentalisten war untadelig, Intonation und klangliche Ausgewogenheit bis in die feinsten Verästelungen sorgfältig austariert.