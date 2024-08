Tourismus-Bilanz Weniger Übernachtungen im Kreis Viersen

Kurz vor den Sommerferien gab es eine Abfrage bei den Beherbergungsbetrieben, Freizeiteinrichtungen und touristischen Dienstleistern. Diese zeigt, dass dreiviertel von ihnen eine gleichbleibende oder sogar eine bessere Auslastung als in den Vorjahren erwarten. Lediglich 22 Prozent haben angegeben, dass die Auslastung gesunken ist, was primär auf die mäßigen Wetterbedingungen oder die finanzielle Lage der Gäste zurückzuführen ist. Hinzu kommt, dass die Betriebe nach wie vor unter Arbeitskräftemangel leiden, was sich in Umsatz und Gästezahl bemerkbar macht, weil die Ruhetage und Öffnungszeiten aufgrund der mangelnden Personalsituation angepasst werden müssen. Gut die Hälfte der Betriebe habe angegeben, zufrieden mit der Auslastung in den Sommerferien zu sein. „Das ehrliche Preis-Leistungs-Verhältnis bei unseren Betrieben und die wohlmeinende Gastfreundschaft am Niederrhein sind entscheidende Faktoren“, sagt Peters.