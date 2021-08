Urlaub im Kreis Viersen : Tourismus am Niederrhein zieht deutlich an

Tourismus am Niederrhein zieht deutlich an

Der Niederrhein ist als Urlaubsregion nach wie vor sehr stark gefragt. Nach dem Ende des dritten Lockdowns verzeichnet die Region zwischen Rhein und Maas ein deutliches Plus an Übernachtungen. „Bis Ende Juni wurden in unserem Geschäftsgebiet mit den Kreisen Viersen, Kleve, Heinsberg und Wesel 400.000 Übernachtungen gezählt“, sagt die Geschäftsführerin von Niederrhein Tourismus, Martina Baumgärtner. Bis Ende Mai waren es nur 253.000 Übernachtungen.