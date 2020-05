Totes Kind in Viersener Kita : Hinsehen und handeln

Totes Kind in Viersener Kita

Plüschtiere liegen vor der Kita in Viersen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Meinung Viersen Der Tod eines Mädchens in einer Viersener Kita wirft zahlreiche Fragen auf. Viele Hinweise wurden nicht ernst genommen. Zu klären ist jetzt, wie der sensible Bereich der Kindesbetreuung besser durch staatliche Stellen begleitet werden kann.

Das Versagen hat System. Allzu zu oft werden Verdachtsmomente übersehen, Hinweise nicht ernst genommen, wird es Tätern zu leicht gemacht, ihren Trieben zu folgen. Bei den Missbrauchsfällen in Lügde war das so, beim tötenden Krankenpfleger Nils H. ebenfalls. Wenn sich jetzt bestätigt, dass die unter Mordverdacht stehende Kita-Erzieherin aus dem Kreis Viersen bereits vorher in anderen Einrichtungen auffällig geworden war, stellt sich auch hier die Frage nach Aufsicht und Verantwortung.