Kulturbühne in Viersen : Torsten Sträter und der Irrsinn des Alltags

Torsten Sträter auf der Kulturbühne am Hohen Busch. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Der Kabarettist Torsten Sträter trat am Wochenende mit seinem dritten Programm: „Schnee, der auf Ceran fällt“, auf der Vierfalt-Kulturbühne am Hohen Busch in Viersen auf. Mit seinem typischen Outfit – Mütze, Sonnenbrille und schwarze Kleidung – betrat der Comedian lachend die Bühne.

Im Rahmen seiner zweistündigen ausverkauften Show berichtete Sträter über den Irrsinn des Alltags und scherzte auch über die präsenten Corona-Maßnahmen. „Wenn Sie im Auto sitzen, dann ist das schon etwas irritierend. Bei meiner ersten richtigen Show, also wenn Sie alle schick gekleidet im Publikum sitzen, dann fahre ich mit meinem Auto hupend auf die Bühne – Können se‘ ja selber entscheiden, ob Ihnen das gefällt!“, scherzte der 53-Jährige. Sträter beobachtete eifrig die Autos vor der Bühne: „So ein Smart ist ein Auto, das ich gerne mag. Aber erwarten Sie beim Smart nicht auch immer, dass ein Playmobil-Männchen mit zackiger Frisur aussteigt?“

Nach Sonnenuntergang war der Hohe Busch durch zahlreiche Lichthupen erhellt, aus den rund 160 Autos ertönte schallendes Gelächter. Sein Programm beendete Sträter mit einem vom Publikum selbstgewählten Wort, weil ein souveränes Ende immer am schwierigsten sei. Typisch für Viersen, lautete das Schlusswort: “Eier mit Speck“.

(fsch)