Kreis Viersen: Tornado wütet im Kreis Viersen

In der Wohnsiedlung an der Linder Straße in Boisheim flog ein Wohnwagen in einen Garten. Foto: J. Knappe

Kreis Viersen In Teilen Nettetals, Schwalmtals und Viersens richtete das Unwetter gestern schwere Schäden an. Die Feuerwehr war mehrere Stunden lang im Einsatz.

Große Schäden gab es im Viersener Ortsteil Boisheim, in den Schwalmtaler Ortsteilen Dilkrath und Heidend, im Bereich Happelter und Schaag in Nettetal. In Oberkrüchten wurde eine Straße überflutet, teils standen Keller unter Wasser. In Dilkrath sei die Kirchturmuhr um 18 Uhr stehengeblieben, berichtete ein Anwohner. In den betroffenen Ortschaften sah es wüst aus. "Das gleicht einem Katastrophenszenario", sagte Viersens Bürgermeisterin Sabine Annemüller (SPD), die Boisheim am Abend besuchte. Umgestürzte Bäume versperrten die Straßen, herabgefallene Dachziegel lagen in Boisheim und andernorts auf Fahrbahnen und Gehwegen, in Vorgärten und Zufahrten. Überall waren Anwohner mit Besen im Einsatz, um die gröbsten Schäden wegzuräumen, auf vielen Häusern im Bereich der von dem Tornado geschlagenen Schneise waren schon kurz nach dem Sturm Dachdecker im Einsatz, um die größten Schäden zu beheben. An vielen Häusern und Höfen halfen sich die Nachbarn selbst. Vera Peters vom alten Giesenhof aus Heidend etwa erhielt rasch Hilfe von zehn Freunden, Nachbarn und Familienmitgliedern, die zum Teil aus Nachbarorten herbeieilten, um auf dem Hof beim Aufräumen zu helfen. "Der ganze Ort ist für uns da", sagte Ines Eulenpesch, die ebenfalls in Heidend wohnt. "Die Leute haben sogar Arbeitsmaterial von zu Hause mitgebracht."