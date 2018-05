Tornado und Unwetter im Kreis Viersen: Aufräumarbeiten starten

Aufräumarbeiten nach Tornado in Viersen : „Acht Minuten Unwetter - und das Ergebnis ist verheerend“

Foto: dpa/Federico Gambarini 12 Bilder Tornado über Viersen - die Schäden am Tag danach

Viersen In Viersen-Boisheim liegen nahezu in jeder Straße Dachziegel und umgestürzte Bäume auf den Wegen und in den Gärten. Der Tornado hat schwere Schäden hinterlasen. Die Nachbarn helfen sich gegenseitig.

Von Franziska Hein

Nach dem schweren Unwetter mit Tornado in Viersen gehen am Donnerstagmorgen die Aufräumarbeiten weiter. „Da gibt es viel zu tun - vor allem für die Dachdecker“, sagte ein Sprecher der Stadt Viersen am Donnerstag. Auf dem Alt-Breyeller Weg ist nahezu jedes Haus betroffen, manche Dächer sind fast komplett abgedeckt. Überall an der Straße stehen Fahrzeuge von Dachdeckern. In der Nacht hatte das Technische Hilfswerk bereits Planen über die am schlimmsten betroffenen Dächer gelegt. Auf dem Bürgersteig und in den Einfahrten stehen die Anwohner. Sie sprechen über die Schäden, sie räumen Scherben und Äste weg und helfen sich gegenseitig.

„Acht Minuten Unwetter - und das Ergebnis ist verheerend“, sagt Edelgard Materna. Sie steht vor ihrem Haus und schaut sich die Schäden an. Erst jetzt wird klar, was der Sturm am Vorabend alles zerstört hat. Ein Fenster in der ersten Etage des Hauses ist zersplittert. An der Hauswand rankte Wein, die Ranken hängen schlaff herunter. Am Dach fehlt die Hälfte der Ziegel. Die liegen zerschlagen im Vorgarten. Zwischen Rhododendronblüten hat sich Isoliermasse verfangen. Im Vorgarten liegt eine gelbe Mülltonne. „Ich weiß gar nicht, wem die gehört“, sagt Edelgard Materna. In einem der Nachbargärten hängt ein ganzer Wohnwagen in einer Hecke. Die Familie war erst zweimal damit im Urlaub, erzählt die Viersenerin.

Foto: JA/Knappe, Jörg (jkn) 20 Bilder So stark traf der Tornado Boisheim

40 bis 50 Häuser abgedeckt

Alle sind dennoch froh, dass keine Menschen zu Schaden gekommen sind, als der Tornado über ihre Nachbarschaft fegte. Keines der beschädigten Häuser sei einsturzgefährdet, alle Menschen hätten zu Hause übernachten können, sagte ein Stadtsprecher. Der Tornado, der am Mittwochabend über mehrere Ortschaften gefegt war, deckte etwa 40 bis 50 Häuser ab, rund 150 Menschen erlitten materielle Schäden. Es gab zwei Verletzte: einen Feuerwehrmann und einen Autofahrer.

Ein paar Häuser neben Edelgard Materna auf der Alt-Breyeller Straße wohnt ihre Nichte Astrid Schmidt. Sie ist gekommen, um ihrer Tante zu helfen. Auch ihr Haus hat etwas abbekommen. Vor ein paar Jahren hat sich Astrid Schmidt das Dach neu decken lassen. „Der Dachdecker hat damals jede Schindel einzeln festgenagelt“, sagt sie. Ihr Dach hat dem Tornado standgehalten. Doch in der Haustür ist ein großes Loch. „Woher das kommt, ich habe keine Ahnung“, sagt Schmidt.

A61 lange gesperrt

Der Tornado sorgte auch dafür, dass gleich mehrere Straßen gesperrt werden mussten. Die Autobahn 61 nahe der niederländischen Grenze war erst am Donnerstagmorgen wieder frei. Auf der Bahnlinie vom rheinischen Mönchengladbach ins niederländische Venlo musste laut Polizei der Verkehr am Mittwochabend ruhen. Drei Landstraßen blieben auch am Donnerstagmorgen noch gesperrt. Betroffen sind Straßen rund um den Ortsteil Boisheim in Richtung Brüggen, Dilkrath und Schaag. Derzeit sind Mitarbeiter der Straßenmeisterein des Landes und des Kreises Viersen unterwegs, um Schäden festzustellen, teilte eine Sprecherin am Donnerstagmorgen mit.

Auch die kleine Gemeinde Gangelt im Kreis Heinsberg wurde am Mittwochabend von einem Unwetter getroffen. Der Starkregen setzte etliche Straßen unter Wasser, wie die Feuerwehr mitteilte. Auch Keller liefen voll. Die Rettungskräfte befreiten die Straßen vom Wasser und schippten den Schlamm von der Fahrbahn. Verletzte gab es nicht. Wie hoch der Schaden ist, war am Morgen noch unklar.