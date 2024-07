Kein Essen mehr für die Tonne Die Too-good-to-Go-App kommt in Viersen an

Etwa 11 Millionen Tonnen Lebensmittel landen nach Angaben des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft deutschlandweit pro Jahr in der Tonne. Zugegeben, das meiste davon entsteht in Privathaushalten. Dennoch stehen Handel und Gastronomie gleich an nächster Stelle, wenn es um Lebensmittelverschwendung geht. Das Unternehmen Too-good-to-Go hat sich vorgenommen, daran etwas zu ändern und möchte Lebensmittel retten – ab sofort auch in Viersen.