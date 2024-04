Im Landmarkt am 27. April in Schwalmtal Alles, was man schon immer über Tomaten wissen wollte

„Ich freue mich, dass Schwalmtal so einen Tomatenflüsterer hat. Ende April ist eine gute Zeit, die Tomaten zu setzen. Sie müssen noch etwas geschützt werden, bis die Eisheiligen vorbei sind und die Freilandtomaten ’rausgesetzt werden können“, sagt Paul Lentzen. Über zu unterschiedlichen Zeitpunkten reifende Sorten könne der Tomatenliebhaber auch steuern, dass es bis zum Sommer regelmäßige Ernten gibt. Die Tomatensorten stammen aus ökologischem Anbau, in einer LVR-Werkstatt für Jugendliche mit Förderbedarf lässt Gotthardt die Pflanzen vorziehen. „Das Saatgut ist samenfest“, betont Gotthardt. Man könnte also aus dem Tomatensamen nach der Ernte selbst neue Pflanzen ziehen. „Mit einem schönen Container kann die Tomate auch an einer Rankhilfe am Haus wachsen. Die Tomate liebt die Wärme der Hauswand, die nachts abgestrahlt wird“, so Gotthardt. Alles, was zum Anbau benötigt wird – Tomatenstäbe, Hochbeete, Hauben, Erden und Dünger – kann am Tomaten-Tag im Landmarkt erworben werden.