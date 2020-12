Vandalismus in Brüggen : Toiletten-Anlage von Burg Brüggen verwüstet

In der Nacht zu Sonntag verwüsteten Unbekannte die Toilettenanlage der Burg Brüggen. Foto: Daniela Buschkamp

Brüggen Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag die Toiletten-Anlage der Burg Brüggen verwüstet. Das teilte die Burggemeinde am Sonntagmorgen mit. „Leider wurde gestern Nacht die öffentliche Toilettenanlage an der Burg Brüggen verwüstet“, hieß es in der Mitteilung.

Dabei sei die Einrichtung so stark beschädigt worden, dass diese vorübergehend geschlossen werden müsse. Allerdings war der Zustand der Toiletten bereits in der Vergangenheit nicht gut. Die Brüggener CDU hatte sich für Investitionen ausgesprochen, nachdem es Beschwerden von Hochzeitsgesellschaften über den Zustand des öffentlichen WCs gegeben hatte. Das sei „zeitweilig unbenutzbar“, so die CDU.

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 02162 3770 entgegen.

(mrö)