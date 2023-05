Sperrung bis zum Abend Zwei Viersener sterben bei schwerem Motorrad-Unfall

Der Unfall ereignete sich um kurz nach 13 Uhr an der Einmündung Anrather Straße/Clörather Mühle. Nach Polizeiangaben wollte ein 77-Jähriger aus Viersen mit seinem Auto abbiegen. Dabei kollidierte sein Fahrzeug mit dem Motorrad eines 43-Jährigen aus Viersen, der aus Richtung Süchteln-Hagen unterwegs war. Dieser und seine 13 Jahre alte Sozia starben noch am Unfallort. Der Autofahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen.