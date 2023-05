Feiertag und langes Wochenende in den Niederlanden Was Einkaufsausflügler vor Christi Himmelfahrt wissen sollten

Im „Designer Outletcenter Roermond“ gibt es an Christi Himmelfahrt und an den folgenden drei Tagen verlängerte Öffnungszeiten (9 bis 21 Uhr) und etwa Musik. Christi Himmelfahrt liegt die Anzahl der Besucher bis zu vier Mal höher als an anderen Tagen, der Peak liegt am Nachmittag.