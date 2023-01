Tipps vom Brettspielclub Niederrhein Spieletipps fürs verregnete Wochenende

Es ist ein bekanntes Bild im typisch niederrheinischen Winter: Draußen regnet es Bindfäden, von Schnee keine Spur, und in den heimischen vier Wänden gähnt die Langeweile. Was also tun mit der vielen freien Zeit? „Einfach ein schönes Spiel spielen“, sagt Florian Nick vom Brettspielclub Niederrhein. Der Mann muss es wissen, ist er doch Brettspiel-Profi und fast jeden Mittwoch im Gemeindezentrum St. Josef in Kempen aktiv. „Bei uns kommen oft Kennerspiele auf den Tisch, aber wir spielen auch gerne mal lockere, kleinere Sachen“, sagt der Experte, der für Familien oder kleine Gruppen auch ein paar Tipps parat hat.