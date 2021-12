Tipps vom Brachter Winzer : Mit Apfel-Glühwein-Bowle und ohne Kater ins neue Jahr starten

Brüggen Der aus Bracht stammende Winzer Thomas Heil hat nicht nur ein Rezept für eine ausgefallene Bowle, sondern auch Tipps gegen einen schweren Kopf parat.

Ein Kilogramm Äpfel schälen und in Spalten schneiden. Eine Flasche weißen Glühwein von Winzer Thomas Heil erhitzen. Drei naturreine Zitronen (mit essbarer Schale) dünn schälen und die Schale in den Glühwein geben und aufkochen. Die Apfelspalten zwei bis drei Minuten im Glühwein sautieren. Alles zusammen in ein Bowlegefäß geben. Einen halben Liter Fruchtlikör (etwa Brüggener Sommerpfirsich oder Pfirsich-Bergamotte aus der Produktion vom Café Bürgermeisteramt dazu geben. Mit trockenem Sekt (bei dieser Menge zwei Flaschen) auffüllen und gut durchziehen lassen. Obst- und Glühweinmenge kann nach Geschmack erhöht werden.

Und Thomas Heil verfügt als Winzer auch über ausreichende Erfahrung, um Tipps gegen einen schweren Kopf am nächsten Tag zu geben. „Das beste Mittel ist natürlich, wenn man am Abend schon so viele Wasserrunden wie möglich einbaut“, rät er. Denn der Kater entstehe in erster Linie dadurch, dass der Körper beim Abbau vom Alkohol vermehrt Wasser ausscheide und damit auch Elektrolyte verliere. Wenn am nächsten Morgen der Kopf dick sei, hilft sich Thomas Heil so: Ausschlafen, ausgiebig duschen, ein deftiges Frühstück mit Spiegelei und Speck (Rollmops gehört natürlich auch dazu, ist bei ihm aber nicht so angesagt), um den Elektrolyte-Haushalt aufzufüllen. Wer seinen Körper mit Vitaminen versorgen wolle, könne einen Zitronen-Ingwertee trinken. „Bei mir muss es aber eine starke Tasse Kaffee sein“, sagt der Brachter Winzer. „Die Vitamine hole ich mir dann mit einem Fruchtsalat mit Joghurt.“ Nach dem Frühstück helfe gegen den Kater ein ausgedehnter Spaziergang an der frischen Luft. „Vielleicht schaffen wir es ja dieses Silvester, ohne Kater ins neue Jahr zu starten“, meint er. Die guten Vorsätze seien auf jeden Fall wieder da.