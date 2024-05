Gastronomie im Kreis Viersen Tipps für die Biergarten-Saison

Nicht nur in der Kreisstadt Viersen, sondern auch in den umliegenden Städten und Gemeinde bieten sich für den Biergarten-Ausflug unterschiedliche Plätze an. So besitzt etwa die Außengastronomie Lütterbeach mit einem XXL-Sandkasten am Lindbruch in Alt-Niederkrüchten in der Region ein Alleinstellungsmerkmal. Der örtliche Caterer Klaus Amberg (67) und sein Team bieten einen Treffpunkt für Besucher jeden Alters: Kinder spielen gern in der großen Sandkiste, Ältere treffen sich auf Bier, Cocktails und wechselnde Snacks. Sowohl bei Familien, Freunden und Schützenzügen als auch bei Firmen ist der Lütterbeach beliebt. Und laut Niederkrüchtens Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos) gibt es am Lindbruch „die schönsten Sonnenuntergänge“. Bei schönem Wetter finden regelmäßig Hut-Konzerte statt. An Wochenenden und Feiertagen sind die mehr als hundert Plätzen auf unterschiedlichen Sitzgelegenheiten oft gut belegt, weil auch Ausflügler gern rasten. Geöffnet ist der Lütterbeach noch bis zum 18. August dienstags bis donnerstags von 17 bis 22 Uhr, freitags und samstags von 17 bis 24 Uhr und sonntags von 11 bis 22 Uhr. Adresse: Mittelstraße 83 (am Lindbruch) in Alt-Niederküchten.