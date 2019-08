Sicherer Schulweg : So gelingt der Schulweg sicher

So gelingt der Schulweg sicher

Kreis Viersen Am Donnerstag werden viele Mädchen und Jungen eingeschult. Die Polizei gibt Tipps für einen sicheren Schulweg.

Hunderte von i-Dötzchen fiebern im Kreis Viersen ihrem ersten Schultag entgegen. Das Training für diesen fast täglichen Weg hat bereits in den Kindertagesstätten begonnen. Mit den Vorschulkindern und deren Eltern starteten die Verkehrssicherheitsberater der Kreispolizei Viersen das Training. Denn nicht nur die Kinder müssen lernen, wie sie sich im Straßenverkehr richtig verhalten. Auch die Eltern bekommen Tipps, wie sie ihre Kinder unterstützen können.

„Kinder in diesem Alter können entwicklungsbedingt vieles nicht, was für Erwachsene selbstverständlich ist. Die Entfernungs- und Geschwindigkeitswahrnehmung ist noch nicht gegeben. Aber es gibt Möglichkeiten, damit umzugehen und so für einen sicheren Schulweg zu sorgen“, sagt Verkehrssicherheitsberater Dietmar Berner. Bilder helfen Kindern, sich zu orientieren. Daher gibt es auf dem Bürgersteig die Sonnen- und die Regenseite. Die Regenseite ist die der Straße zugewandte Seite; Kinder gehen immer auf der Sonnenseite. Nur zum Überqueren geht es auf die Regenseite, und dort wird der Scheibenwischer eingeschaltet.