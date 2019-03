Tipps aus dem Kreis Viersen : Freilichtmuseum bietet Führung  für Demenzkranke

Kreis Viersen Das Niederrheinische Freilichtmuseum des Kreises Viersen in Grefrath bietet ein Programm speziell für Menschen mit Demenz. Am Sonntag, 7. April, werden unter dem Motto „Teddybär, Teddybär, dreh Dich um!

“ mit historischem Spielzeug Erinnerungen an die Kindheit geweckt. Das Angebot beginnt um 15 Uhr und dauert etwa zwei Stunden. Treffpunkt ist das Museum, Am Freilichtmuseum 1 in Grefrath.