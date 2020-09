Geschäftsidee : Schreiner aus Viersen baut Tiny Houses

Weil die Familie keine Lust mehr auf enge Wohnwagen und kurze Betten hatte, baute Schreiner Marcel Nürnberg das erste Minihaus. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Für den Familienurlaub baute Marcel Nürnberg sein erstes Minihaus. Inzwischen gibt es Anfragen von Menschen, die einen Urlaub planen, aber auch von Kunden, die dauerhaft in einem Tiny House leben wollen. Die Ausstattung bestimmen die Kunden selbst. Nur ein paar Standards müssen beachtet werden.

Zum Glücklichsein braucht Marcel Nürnberg, Schreiner aus Viersen, nicht mehr als 24 Quadratmeter. Zwei Erwachsene und zwei Kinder haben Platz in dem Häuschen auf Rädern, verspricht der Designer, Tiny-House-Hersteller und Verkäufer. Er und seine Ehefrau, Ines Nürnberg, bauten sich in nur drei Monaten ihr Traumhaus: ein rechteckiges, graues Minihaus auf Rädern. Für umgerechnet 35.000 Euro.

Die Idee zum Bau eines zweiten Zuhauses kam der Familie, weil sie keine Lust mehr auf enge Wohnwagen und zu kurze Betten in den Ferien hatte. „Darum habe ich meiner Familie ein Tiny House gebaut, genau nach unseren Wünschen und Bedürfnissen. Der Urlaub in Holland fühlt sich nach Freiheit und Komfort an und nicht mehr nach Enge“, erzählt Marcel Nürnberg. Langweilig sei es auch nicht mehr, denn das Tiny House reist überall hin mit: ans Meer, zum Städtetrip oder in die Berge.

Drinnen ist ausreichend Platz zum Schlafen, Wohnen und Essen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Info Mit Wasser, Strom und Straßenzulassung Anschlüsse Fertig möbliert kostet ein Tiny House rund 35.000 Euro (mit Zulassung, Wasseranschluss und Strom. Autark Wer es autark möchte, also mit Trenntoilette und Solarzellen auf dem Dach, muss entsprechend mehr bezahlen. www.tinyhouse-nrw.de

Die kleinen Häuser werden inzwischen immer beliebter. Interessenten geht es häufig um gelebten Minimalismus, um Nachhaltigkeit, mitunter auch um ein mobiles Leben. Sie träumen von einem Leben ohne Ballast, auf kleinem Raum, mit freiem Blick in die Natur. „Diesen Wunsch erfüllen Tiny Houses in idealer Weise und bieten in dieser unruhigen Zeit einen privaten Rückzugsort“, erzählt der Schreiner. Ein Tiny House biete eine Form von Freiheit, sagt Ines Nürnberg, und erfülle zahlreiche Wünsche: „Urlaub im eigenen Zuhause, minimalistisches Wohnen oder auch einen mobilen Arbeitsplatz.“ Zudem könnten die Minihäuser eine Alternative zu teuren Wohnungen sein, fügt die 41-Jährige hinzu.

Auf Wohnkomfort sollen Nürnbergs Kunden nicht verzichten müssen: „Als Tischler mit über 27 Jahren Berufserfahrung kann ich mit meinem Team umsetzen, wovon meine Kunden träumen, damit genau das Richtige für sie entsteht: ein Zuhause auf Rädern“, erzählt der 47-Jährige. Die Ausstattung bestimmen die Kunden selbst, innen wie außen. Und so gleiche kein Tiny House dem anderen, erklärt der Schreiner. Ein Kunde habe sogar nach einer Badewanne gefragt. „Uns macht die handwerkliche und dekorative Arbeit sehr viel Spaß und wir sind immer für neue kreative Ideen offen“, sagen die Nürnbergs.

Ein paar Standards müsse aber jedes Tiny House erfüllen. Das Häuschen kann maximal bis zu sieben Meter lang, 2,50 Meter breit und vier Meter hoch sein. Für den Transport sei vorausgesetzt, dass das Haus auf einen Trailer montiert und nicht schwerer als 3,5 Tonnen sei, daher kann es von einem PS-starken Pkw gezogen werden. „Alle Fenster sind aus Sicherheitsglas und einbruchssicher“, erzählt Marcel Nürnberg.

Mit ihrer Geschäftsidee sind die Nürnbergs seit einem halben Jahr auf dem Markt. Noch sind sie ein kleiner Anbieter, doch sie wollen wachsen. „Das Interesse wird größer, vor allem Urlaubsplaner fragen an, zunehmend aber auch Menschen, die dauerhaft in einem Tiny House leben wollten“, erzählt der Schreiner.