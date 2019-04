Gitarrentage in Viersen : Gitarrentage mit Groove

Viersen Drei Abende gab es am Gereonplatz Gitarrenklänge vom Feinsten unter anderem von René Pütz, Marcel Mokbel, Vicente Patiz und Organisator Timo Brauwers.

Am Freitag eröffneten Marion & Sobo Band mit einem fulminanten Konzert, dessen Qualität der Mönchengladbacher René Pütz in seinem Solokonzert adäquat spiegelte. Am Samstagabend konnte Timo Brauwers bei der Präsentation seiner aktuellen CD nicht nur viele Besucher begrüßen. Auch etliche musikalische Weggefährten unterstützten Brauwers bei seinem Konzert.

Zum Abschluss am frühen Sonntagabend waren dann zwei Solo­gitarristen eingeladen: Marcel Mokbel begann mit zwei Eigenkompositionen, die eine seiner besonderen Qualitäten herausstellten. Mit percussiven Elementen bestückt. entwickelt er einen überaus feinsinnigen Groove, der das Zeug zu einem Markenzeichen hat. Weniger gelungen allerdings ein Medley, in dem er einfach bekannte Melodien ohne inhaltliche Bezüge aneinanderreihte. Ansonsten machte er nicht nur eine gute Figur am Instrument, er kam in seiner bescheidenen Art beim Publikum sehr gut an. Auch dass er Amateuren mit einem Stück wie „No Need to Hide“ Mut machen will, eigene Wege zu gehen und sich nie entmutigen zu lassen, brachte ihm Sympathiepunkte ein.