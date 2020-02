Engagement für Australien : Im Outback verletzte Tiere retten

Brüggen Lukas Triller, Tierpfleger im Natur- und Tierpark Brüggen, wird für drei Wochen nach Australien fliegen. Dort will er mit Tierrettern nach verletzten Kängurus suchen.

Das wird eine Herausforderung in Australien: Lukas Triller (28) ist eigentlich ausgebildeter Tierpfleger mit der Fachrichtung Zoo, arbeitet seit Mai im Natur- und Tierpark. Ehrenamtlich engagiert er sich bei der Leverkusener Dogman Tierhilfe. Mit ihr will er drei Wochen in das von Buschbränden getroffene Australien fliegen. „Eigentlich wollte ich mich um die heimischen Tiere kümmern. Aber jetzt ist Australien dringender“, meint Triller. Mehr als eine Million Tiere sollen dort umgekommen sein.

Er habe selbst erst spät mitbekommen, wie viel Land verbrannt ist und wie viele Tiere dabei umkamen oder verletzt wurden. Eine erste Gruppe ist bereits down under, mit der zweiten wird jetzt Lukas Triller am 4. März reisen. Zunächst wird er in eine Känguru-Auffangstation einer Deutschen helfen. „Die Auffangstationen sind mehr als überfüllt, standen teilweise selbst in Brand müssen wiederaufgebaut werden. Dort muss angepackt werden“, sagt der Tierpfleger bei so einem Einsatz dürfe man nicht zimperlich sein. „Da kommen sicher harte Momente, die man erst mal verdauen muss“, meint Helga Kerren, Chefin vom Natur- und Tierpark Brüggen. Sofort hat das Ehepaar Kerren zugesagt, Lukas Triller für drei Wochen freizustellen, einen Lohnausfall muss er nicht befürchten. „Das ist doch das Mindeste. Wir können es uns nicht vorstellen, was da jetzt für ein Elend entstanden ist“, sagt Kerren traurig.