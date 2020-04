Brüggen : Tierpark ab Montag wieder geöffnet

Brüggen Erleichterung bei Famile Kerren: Der Brüggener Natur- und Tierpark war wegen Corona geschlossen. Die Kosten für Tierfutter und -pfleger liefen dagegen weiter. Soforthilfe wurde beim Land beantragt.

„Momentan sind 13 Mitarbeiter in Kurzarbeit. Wenn wieder geöffnet wird, dann kommen zwei Vollzeitkräfte hinzu und in der Saison 25 Aushilfen. In den Wintermonaten haben wir monatlich laufende Kosten von rund 30.000 Euro. In den Sommermonaten deutlich mehr. Die Tierpfleger werden ja auch wenn wir geschlossen haben, weiter beschäftigt“, erklärt Helga Kerren (55). Auch die Familie Kerren hat die Soforthilfe des Landes beantragt und wartet nun auf die Vermittlung eines KfW-Darlehens.