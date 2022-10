Wie es im Tierpark Brüggen weitergeht : „Nach einer guten Saison schmieden wir neue Pläne“

Brüggen Stephan Kerren, Chef des Brüggener Tierparks, spricht über den Erfolg der neuen Termiten-Spielanlage und über Pläne für die nächste Saison.

Herr Kerren, Sie haben mit der Termiten-Spielanlage die bisher größte Investition in der Geschichte des Natur- und Tierparks Brüggen getätigt. Hat es sich gelohnt?

Stephan Kerren Ja, das hat sich auf jeden Fall geloht. Wir haben damit unser Angebot erweitert, können mit diesem Gerät jetzt auch etwas bieten für die acht- bis zehnjährigen Besucher. Inzwischen haben die Besucher auch das System durchschaut, dass sie sich im Innern des Spielgeräts gut aufhalten können, es hat was Entspannendes. Und gerade bei schönem Wetter, so wie wir es jetzt auch noch im Herbst hatten, wird der gesamte Spielplatz gut genutzt.

Wer den Tierpark noch einmal besuchen will, muss sich beeilen: Am Dienstag, 1. November gehen Sie in die Winterpause, die bis 1. April dauert. Wie lief die vergangene Saison bei Ihnen?