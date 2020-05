Brüggen : Tierpark will am Donnerstag öffnen

Tierpark will am Donnerstag öffnen

Brüggen Am Donnerstag ist es soweit. Der Tierpark öffnet um 9 Uhr wieder seine Pforten für seine Gäste, bleibt dabei aber vorsichtig: Ab Donnerstag dürfen allgemein auch die Spielplätze geöffnet werden, daher übernimmt der Tierpark diesen Termin zur Eröffnung vom (fast) kompletten Park.

Im Moment wartet man noch auf Detailinformationen. Nach bisherigen Stand dürfen die Fahrgeschäfte (Einschienenbahn, Pferdebahn) und auch die Hüpfkissen aufgrund der Corona-Krise noch nicht geöffnet oder benutzt werden, auch das Grillen ist momentan noch nicht erlaubt. Im Park werden die Besucher auf Hygienemaßnahmen treffen, so gibt es zum Beispiel „Pommes to go“ und verschiedene Abstandsregelungen. Dabei appellieren die Betreiber an alle kleinen und großen Besucher, sich konsequent an die Hygiene-Vorgaben zu halten: „Bitte unterstützen Sie uns dabei und wir freuen uns gemeinsam über dieses wiedergewonnene Stück Freiheit.“