Übergangszuhause für zwei Boa Constrictor in Brüggen : Tierpark nimmt gefundene Würgeschlangen auf

Ein Reptilienexperte der Feuerwehr Düsseldorf mit einer der Schlangen. Foto: Polizei Düsseldorf

Brüggen Zwei Madagaskar Boas wurden allein in einer Wohnung in Dormagen-Hackenbroich gefunden. Nach dem Einfangen finden sie jetzt zunächst eine Unterkunft im Natur- und Tierpark Brüggen. Dort lebt auch Anakonda „Goldie“, die 2018 in Meerbusch für Aufregung sorgte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Natur- und Tierpark Brüggen ist um zwei weitere Madagaskar Boas reicher: Die artengeschützten Würgeschlangen haben Mitarbeiter des Ordnungsamts unerwartet am Dienstag in einer leerstehenden Wohnung in Dormagen-Hackenbroich gefunden; ihr Besitzer hatte die rund einen Meter langen Schlangen offenbar zurückgelassen.

Das Ordnungsamt alarmierte sofort die Reptilienfachgruppe der Feuerwehr Düsseldorf; ein Experte fing die beiden Tiere ein.

„Die Schlangen sind wohlauf“, sagt Tierpark-Chef Stephan Kerren. Nach seiner Einschätzung handele es sich um recht junge Tiere, etwa zwei Jahre alt. „Wir bieten ihnen so lange eine Unterkunft, bis klar ist, wie es mit ihnen weitergeht. Heute gibt es erstmal Mäuse zum Abendessen“, sagt Kerren.

Der Tierpark-Chef wird morgen mit dem Dormagener Ordnungsamt sprechen, um das weitere Vorgehen zu besprechen und den Verbleib der Schlangen zu klären. So sei noch unklar, ob es sich um Fundtiere handele oder ob ein Besitzer ermittelt werden könne.