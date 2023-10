Tierpark Brüggen Nasenbären haben ein neues Zuhause

Lachen ist vor der Glasscheibe zu hören, die wie ein gigantischer Bildschirm in den Gehegezaun eingebaut ist. „Guck mal, was der macht“, „Der klettert über das Seil“, „Da ist einer ins Häuschen geklettert, der will schlafen“ – die Beobachtungen der kleinen Besucher machen die Runde bei den Erwachsenen, die das Schauspiel über den Zaun hinweg beobachten können oder in der Hocke neben ihren Kindern vor der Scheibe sitzen. Was so begeistert, sind Kleinbären mit rüsselartig verlängerten Schnauzen und beweglichen Nasen. Seit März besitzt der Natur- und Tierpark Brüggen Nasenbären, jetzt sind sie früher als geplant in ihr neues Gehege umgezogen.