Tierpark Brüggen : Nachwuchs und ein neuer Spielplatz

Brüggen Der Tierpark öffnet wieder seine Pforten — und bietet vor allem für die jüngeren Besucher viele spannende Neuheiten. Neben einem Spielplatz und Trampolin-Luftkissen gibt es auch wieder niedlichen Nachwuchs.

Tierpatenschaft Man kann den Park mit einer jährlichen Spende unterstützen und sich an Pflege- und Futterkosten beteiligen.

Bei den Jakobsschafen hat es dieses Jahr auch schon Nachwuchs gegeben, zwei kleine Schäfchen im Alter von einer und vier Wochen weichen dort nicht von der der Seite ihrer Mütter. Die Tierbabys haben allerdings noch keine Namen, erklärt Tierpark-Inhaber Stephan Kerren und verweist auf eine Ziege namens Sarah Knickhorn: „Wir geben den Tieren am liebsten Namen, die zu ihren Eigenschaften passen, die müssen wir erstmal feststellen.“

Noch keine Namen haben auch die drei Känguru-Babys, die immer mal wieder neugierig aus den Beuteln ihrer Mütter in die Welt blicken. Fasziniert erklärt Helga Kerren, wie klein die Kängurus bei der Geburt sind. „Nicht größer als eine dicke Fliege“, wirft ihr Mann daraufhin ein, also zwei bis drei Zentimeter. Deswegen sei es auch schwierig zu sagen, seit wann es die Kleinen gibt, die nach der Geburt auf einer Schleimspur in den Beutel ihrer Mutter kriechen und dort bleiben, bis sie groß genug sind.