Saisonstart im März Neues Spielgerät und Nachwuchs im Tierpark Brüggen

Als beim Aufstellen alles am richtigen Platz zu sein scheint, greift Monteur Gerhard Zens in die Tasche und holt eine Holzkugel mit einem Durchmesser von vier Zentimetern aus der Tasche. Zens lässt die Kugel in der dafür vorgesehenen Einbuchtung verschwinden und beginnt, das Edelstahlrad zu drehen. Durch Plexiglasscheiben ist zu sehen, wie die Kugel durch das Drehen über insgesamt neun Stufen noch oben geführt wird und mit einem leisen Klocken in die Holzbahn des großen Turmes fällt und langsam abwärts rollt. Der Probelauf ist geglückt, was heißt, dass das Element wirklich genau richtig steht und festgeschraubt werden kann.